Ученики школы №1404 познакомились с культурой Японии и Китая

Команда второклассников школы №1404, участвующая в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», посетила музей Востока. В рамках экскурсии дети ответили на вопросы олимпиады и теперь с нетерпением ждут результатов.

По словам представителей школы №1404 «Гамма», школьники узнали много интересного о культуре и искусстве таких стран Востока, как Корея, Китай, Япония, Индия. Живой интерес у ребят вызвала японская сказка, которую им рассказали в стенах музея.

Детям также посчастливилось попасть на выставку, организованную в музее в честь Праздника кукол в Японии — Хина мацури. Своими глазами школьники увидели уникальных кукол, которые впервые были представлены широкой публике максимум 40 лет назад, а до того служили в церемониях.

Также детям рассказали, с помощью чего измеряют размеры дома в Японии, и даже пригласили принять участие в чайной церемонии. Здесь школьники насладились китайским чаем, узнали о традициях проведения подобных церемоний. На память ученикам второго «Б» класса подарили сувенир-талисман под названием «узел удачи».

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.