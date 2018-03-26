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Ученики школы №1404 познакомились с культурой Японии и Китая
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Ученики школы №1404 познакомились с культурой Японии и Китая 

Управа района Сокольники 2 часа назад
Команда второклассников школы №1404, участвующая в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», посетила музей Востока. В рамках экскурсии дети ответили на вопросы олимпиады и теперь с нетерпением ждут результатов.
По словам представителей школы №1404 «Гамма», школьники узнали много интересного о культуре и искусстве таких стран Востока, как Корея, Китай, Япония, Индия. Живой интерес у ребят вызвала японская сказка, которую им рассказали в стенах музея.
Детям также посчастливилось попасть на выставку, организованную в музее в честь Праздника кукол в Японии — Хина мацури. Своими глазами школьники увидели уникальных кукол, которые впервые были представлены широкой публике максимум 40 лет назад, а до того служили в церемониях.
Также детям рассказали, с помощью чего измеряют размеры дома в Японии, и даже пригласили принять участие в чайной церемонии. Здесь школьники насладились китайским чаем, узнали о традициях проведения подобных церемоний. На память ученикам второго «Б» класса подарили сувенир-талисман под названием «узел удачи».
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.
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