В Бабушкинском парке прошло «Весеннее обострение»

Минувшая пятница на территории Бабушкинского парка в Лосинки прошла под знаком уличного творчества. Два известных в своих кругах художника, работающие в технике стрит-арта, выполнили совместную коллаборацию на целлофане.

— В парке творили художники Vertigo из Самары и Pack их Москвы. Увидеть процесс могли все желающие. Проходил он под креативным названием «Весеннее обострение», — рассказали организаторы мероприятия.

А на нужный лад мастеров и гостей настраивало легкое музыкальное сопровождение в стиле DownTempo и Hip-hop.

Напомним, Бабушкинский парк культуры и отдыха расположен по адресу улица Менжинского, 6. (иб)