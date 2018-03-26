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В Бабушкинском парке прошло «Весеннее обострение»
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В Бабушкинском парке прошло «Весеннее обострение» 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Минувшая пятница на территории Бабушкинского парка в Лосинки прошла под знаком уличного творчества. Два известных в своих кругах художника, работающие в технике стрит-арта, выполнили совместную коллаборацию на целлофане.
— В парке творили художники Vertigo из Самары и Pack их Москвы. Увидеть процесс могли все желающие. Проходил он под креативным названием «Весеннее обострение», — рассказали организаторы мероприятия.
А на нужный лад мастеров и гостей настраивало легкое музыкальное сопровождение в стиле DownTempo и Hip-hop.
Напомним, Бабушкинский парк культуры и отдыха расположен по адресу улица Менжинского, 6. (иб)
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