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Искусство и быки — что между ними может быть общего
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Искусство и быки — что между ними может быть общего 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Оказалось, что такой микс может воплотиться в выставку-перформанс.
22 марта во флагманском салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС» прошло открытие выставки Инны Панасенко «Трансформация». Художница выбрала необычную тему для творчества и вместо стандартных натюрмортов или портретов решила изображать на полотнах быков.
Да и сам процесс изображения подан нестандартно. Свои картины Панасенко рисует в сопровождении светового и музыкального шоу. В итоге зритель наблюдает художественный перформанс с элементами танца.
Инна Панасенко
Кстати, в мире искусства быки приобретают сразу несколько значений. В древней мифологии они считались земным воплощением богов, а в последующих эпохах олицетворяли стихийные силы природы и даже царственных особ.
Художественный эксперимент уже оценили Мария Шумакова, Арчи, Наталья Лесниковская, Екатерина Дробыш, Анна Русска, Мария Андреева и многие другие.
Звездой мероприятия также стал новый Mercedes-Benz CLS  Мария Шумакова
Анна Русска
Анна Слю и Мария Андреева
Антонина Клименко, Екатерина Дробыш
Ксения Безуглова
Когда: с 22 по 31 марта.
Где: флагманский салон продаж «Мерседес-Бенц РУС» (Ленинградский пр-т, 39a, метро «Аэропорт»).
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