Искусство и быки — что между ними может быть общего

Оказалось, что такой микс может воплотиться в выставку-перформанс.

22 марта во флагманском салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС» прошло открытие выставки Инны Панасенко «Трансформация». Художница выбрала необычную тему для творчества и вместо стандартных натюрмортов или портретов решила изображать на полотнах быков.

Да и сам процесс изображения подан нестандартно. Свои картины Панасенко рисует в сопровождении светового и музыкального шоу. В итоге зритель наблюдает художественный перформанс с элементами танца.

Инна Панасенко

Кстати, в мире искусства быки приобретают сразу несколько значений. В древней мифологии они считались земным воплощением богов, а в последующих эпохах олицетворяли стихийные силы природы и даже царственных особ.

Звездой мероприятия также стал новый Mercedes-Benz CLS Мария Шумакова

Анна Русска

Анна Слю и Мария Андреева

Антонина Клименко, Екатерина Дробыш

Ксения Безуглова

Когда: с 22 по 31 марта.

Где: флагманский салон продаж «Мерседес-Бенц РУС» (Ленинградский пр-т, 39a, метро «Аэропорт»).

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