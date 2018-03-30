В автосалоне показали «Трансформацию»

Во флагманском салоне компании «Мерседес-Бенц Рус» в Москве открылась выставка «Трансформация» немецкой художницы российского происхождения Инны Панасенко, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Основным мотивом экспозиции стали монументальные изображения быков. Художница не только представила картины, но и продемонстрировала процесс их создания во время хореографического перфоманса.

На вернисаже публике представили также новый автомобиль Mercedes-Benz CLS третьего поколения, в обводах которого читается новый язык дизайна Mercedes-Benz, узнаваемый по четким формам с редуцированными линиями.

Ирина Панасенко родилась в 1977 году в СССР, в настоящее время живет и работает в Германии. Полотна художницы представлены галереях Швейцарии, США, Китая, Израиля и других стран, а также в частных коллекциях. Помимо живописи, Панасенко организует хореографические перформансы, один из которых был представлен на международных выставках Art Basel Miami и Art Fair Shanghai.