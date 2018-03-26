Как гуляли в ночных клубах Чикаго в 70-е

Опасные парни-сутенеры и их горячие подружки-шоколадки. Они не подпускали к себе чужаков, поэтому эти снимки, сделанные в ночных клубах чикагского Саутсайда, — настоящий эксклюзив.

Благодаря этой серии под названием «Пульс ночи» фотограф Майкл Абрамсон (Michael Abramson) (1948-2011) получил в 1978 году грант от Национального фонда искусств и начал успешную карьеру фотожурналиста. Сегодня его работы украшают коллекции Смитсоновского института, Музея чикагской истории, Художественного института Чикаго, Калифорнийского музея фотографии и так далее.

А начиналось все с работы клубным фотографом в черных районах Города Ветров, где среди дыма и ночного угара он «останавливал моменты», которые казались такими легкомысленными и мимолетными, но остались с человечеством на века.

Источник: Flashbak