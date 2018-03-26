Творчество самобытного фотографа Екатерины Паниной представлено в Черемушках

В фойе большого зала центра культуры и искусства «Меридиан» открыта выставка фотографии самобытного и очень неординарного фотографа Екатерины Паниной . Продлится выставка, получившая название «Маленькие Барышни» до 30 марта.

Экспозиция «Маленькие Барышни» — философская работа, в рамках которой автор пытается найти ответ на самые простые вопросы жизни. «Как же интересно наблюдать за маленькими принцессами, которые смогли окунуться в мир взрослой женщины. Как сильно и безгранично желание малышек поскорее вырасти и превратиться в девушек! Какая же она — взрослая жизнь — в их детских глазах и сердцах? На фотографиях Екатерины Паниной детство предстаёт перед зрителем в совершенно новом свете!», — передают организаторы.

Отметим, что Екатерина Панина никогда не упускала момента увидеть красоту окружающего мира и запечатлеть очередной неповторимый лик планеты. Ее работы заставляют остановиться, подумать и немного пофилософствовать. Она с большим удовольствием делится знаниями с подрастающим поколением, проводит выставки, мастер-классы, творческие встречи.