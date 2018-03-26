«Маленьких Барышень» покажут в Черемушках

До 30 марта в фойе большого зала ЦКИ «Меридиан» открыта персональная выставка фотографии Екатерины Паниной «Маленькие Барышни» — философской работы, в рамках которой автор пытается найти ответ на самые простые вопросы жизни.

«Как же интересно наблюдать за маленькими принцессами, которые смогли окунуться в мир взрослой женщины. Как сильно и безгранично желание малышек поскорее вырасти и превратиться в девушек! Какая же она — взрослая жизнь — в их детских глазах и сердцах? На фотографиях Екатерины Паниной детство предстаёт перед зрителем в совершенно новом свете!», — передают организаторы.

Отметим, что молодой и талантливый фотограф Екатерина Панина с большим удовольствием делится своими знаниями с подрастающим поколением, проводит мастер-классы и творческие встречи для подростков. Портреты и натюрморты Екатерины Паниной всегда заставляют остановиться, подумать и даже пофилософствовать.