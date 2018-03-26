Кобзон получил премию Минобороны в области культуры и искусства

"26 марта 2018 года в Центральном академическом театре Российской Армии прошла церемония награждения лауреатов премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства. Вручение премий приурочено ко Дню работника культуры", — говорится в сообщении.

Добавляется, что церемония началась с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Кемерово.

Как сообщают в ведомстве, директор департамента культуры Минобороны РФ Владимир Буздыган отметил, что данная премия является успешным примером популяризации армейской культуры.

"Департамент культуры Министерства обороны Российской Федерации в последние годы особое внимание уделяет прямому диалогу с обществом, уходя от старых форматов работы и опираясь на современные тренды. Поэтому среди победителей не только мэтры культуры, но и новые лица", — говорится в сообщении.