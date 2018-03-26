Юная художница из Невинномысска среди лучших на всероссийском конкурсе

Работа второклассницы школы №12 Невинномысска Златы Душкиной вошла в десятку лучших на Всероссийском конкурсе детского рисунка «Жил-был кот в городе Кэтсбург», который прошёл в преддверии Международной выставки кошек.

Злата уже второй год занимается на художественном отделении Невинномысской детской школы искусств. «Принять участие в этом престижном конкурсе нам предложила преподавательница дочери по изобразительному искусству Ксения Чикишева, — рассказывает мама юной художницы Алла Душкина. — Злата с удовольствием откликнулась на это предложение».

По словам Ксении Чикишевой, её ученики впервые приняли участие в таком конкурсе. Дебют оказался удачным. Всего представили около тысячи работ из разных уголков России. Рисунок Златы занял шестое место.

«У меня дома живёт кошка, — рассказывает Злата. — Но кот на моей картине на неё не похож». На рисунке девочки кот в поварском колпаке печёт блины.

Злату наградили большим набором акварельных красок и картинкой-раскраской. По словам девочки, изобразительное искусство — её главное увлечение. Кстати, на художественном отделении, где учится юное дарование, обучают не только рисовать, но и лепить.

«Злата талантливая и очень трудолюбивая девочка, — продолжает Ксения Александровна. — Её работу я отобрала из множества других, предложенных моими учениками, как самую интересную».

Участие в конкурсах, по мнению преподавательницы, — прекрасный стимул для развития. А победы в них повышают самооценку детей.

Кстати, в прошлом году успех праздновала другая ученица Чикишевой — Софья Балацкая. Интересно, что её рисунок тоже был «кошачьим».

Софья приняла участие в спецпроекте, посвящённом усатым-полосатым, который ежегодно проводят сотрудники Эрмитажа , и выиграла конкурс рисунков.

В знаменитом музее мурлыкам не случайно посвящают спецпроекты. После Великой Отечественной войны там развелось неслыханное количество крыс. Опасаясь, что они уничтожат шедевры, музейщики завели котов. Они и спасли раритеты.