В ЦАТРА прошла церемония награждения лауреатов премии Минобороны России в области культуры и искусства 

Выступая на торжественном мероприятии замминистра обороны России генерал армии Николай Панков отметил, что Российская Армия всегда была сильна мыслью, культурой и традицией.
В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) прошла церемония награждения лауреатов премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства. Вручение премий было приурочено ко Дню работника культуры.
Церемония началась с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Кемерово.
«Фразу «культура сильнее оружия», несмотря на обстоятельства, должен помнить каждый из нас. Именно культура делает человека человеком. Именно культура определяет внутренний мир и сознание человека, а в конечном счете и сознание общества. Сегодня невозможно не сказать и о том, что Российская Армия всегда была сильна мыслью, культурой и традицией. Многие писатели, поэты, художники, скульпторы, которые навсегда вошли в историю человечества, носили погоны офицеров, в том числе и высших офицеров», — обратился к участникам церемонии статс-секретарь — заместитель Министра обороны России генерал армии Николай Панков.
Директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Владимир Буздыган добавил, что данная премия является еще одним успешным примером популяризации армейской культуры.
По его словам, Департамент культуры Минобороны России в последние годы особое внимание уделяет прямому диалогу с обществом, уходя от старых форматов работы и опираясь на современные тренды. Поэтому среди победителей не только мэтры культуры, но и новые лица.
Награждение проходило в 9-ти номинациях.
В первой номинации «За вклад в развитие культуры» победил Иосиф Кобзон. Также лауреатами стали поэт Андрей Дементьев («Литературное творчество»), скульптор Студии военных художников имени Грекова Алексей Игнатов («Изобразительное искусство»), заслуженный артист РФ Борис Галкин («Театральное искусство»), творческий коллектив Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского («Культурно-просветительские проекты в области библиотечного, музейного дела, народного, литературного творчество, театрального, музыкального, изобразительного искусства»), режиссер сценических видеоинсталяций Дмитрий Костарев («Мультимедиа проекты»), эстрадная группа «Александров-Парк» («За активную культурно-шефскую работу»), режиссер Алексей Пиманов («Произведение аудиовизуальных искусств»), народный артист РСФСР Лев Лещенко («Музыкальное искусство»).
Премия в области армейской культуры учреждена по решению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу. Попробовать свои силы в литературе, музыке, живописи, театральном творчестве может любой желающий. Выдвижение кандидатов на конкурс проводится по ходатайству заместителей Министра обороны Российской Федерации, органов военного управления, федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных организаций.