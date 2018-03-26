В ЦАТРА прошла церемония награждения лауреатов премии Минобороны России в области культуры и искусства

Выступая на торжественном мероприятии замминистра обороны России генерал армии Николай Панков отметил, что Российская Армия всегда была сильна мыслью, культурой и традицией.

В Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА) прошла церемония награждения лауреатов премии Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства. Вручение премий было приурочено ко Дню работника культуры.

Церемония началась с минуты молчания в память о погибших в результате трагедии в Кемерово.

«Фразу «культура сильнее оружия», несмотря на обстоятельства, должен помнить каждый из нас. Именно культура делает человека человеком. Именно культура определяет внутренний мир и сознание человека, а в конечном счете и сознание общества. Сегодня невозможно не сказать и о том, что Российская Армия всегда была сильна мыслью, культурой и традицией. Многие писатели, поэты, художники, скульпторы, которые навсегда вошли в историю человечества, носили погоны офицеров, в том числе и высших офицеров», — обратился к участникам церемонии статс-секретарь — заместитель Министра обороны России генерал армии Николай Панков.

Директор Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Владимир Буздыган добавил, что данная премия является еще одним успешным примером популяризации армейской культуры.

По его словам, Департамент культуры Минобороны России в последние годы особое внимание уделяет прямому диалогу с обществом, уходя от старых форматов работы и опираясь на современные тренды. Поэтому среди победителей не только мэтры культуры, но и новые лица.

Награждение проходило в 9-ти номинациях.