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Искусство вечно: португальский художник осовременил персонажей классической живописи
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Искусство вечно: португальский художник осовременил персонажей классической живописи 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Искусство вечно. Оно переживет эпохи и поколения и почти не состарится. Так считает и основатель проекта The Canvas Project. По его мнению, персонажи знаменитых полотен, с которыми знаком любой, кто интересуется классической живописью, вполне нашли бы себе место в современном мире полном суеты и селфи.
Габриэль Арауджо, португальский художник уже довольно долгое время экспериментирует с коллажами, на которых он совмещает классическую живопись с современностью. По заветам Марселя Дюшана он размывает рамки искусства, снижая шедевры до уровня китча. Но если ранее в его работах присутствовала изрядная доля абстракционизма и для воплощения задумки он прибегал и к газетным иллюстрациям, и к кадрам из телешоу, в своем нашумевшем The Canvas Project, Арауджо решил сузить рамки творчества.
На изображениях, которые художник публикует в Instagram, он размещает персонажей классической портретной живописи на фоне современной обстановки. Со временем к нему присоединились коллеги по цеху. Идеей проекта является переосмысление незыблемой классики искусства. Так персонажи Лейтона, Магритта, Рембрандта и других столпов мирового культурного наследия перемещаются на просторы современных городов, позируют на фоне произведений современной архитектуры и даже приглашают зрителя отведать целый поднос гамбургеров.
Публикация от The Canvas project (@the_canvasproject)
5 Фев 2016 в 3:49 PST  Джентльмены предыдущих столетий не прочь продемонстрировать нам компактный смарт, в котором можно рассекать по узким европейским улочкам. Прекрасные античные красавицы охотно соглашаются отправиться в тур в микроавтобусе из эпохи
хиппи-бума, а волхв с грустным взглядом, кажется, совсем не рад, несмотря на то, что он только что скатился с горки, стоящей во дворе музея Луизианы…
Публикация от The Canvas project (@the_canvasproject)
9 Фев 2016 в 3:21 PST  Публикация от The Canvas project (@the_canvasproject)
25 Фев 2016 в 4:15 PST  Публикация от The Canvas project (@the_canvasproject)
19 Мар 2016 в 6:01 PDT  Original painting used for the collage: An eloquent silence By Sir Lawrence
Alma-Tadema
The background photo was taken at the Louisiana Museum
Публикация от The Canvas project (@the_canvasproject)
15 Сен 2017 в 8:45 PDT  Happy XVII Canvas Burger Friday!
Публикация от The Canvas project (@the_canvasproject)
23 Мар 2018 в 8:27 PDT  Любопытно, что почти годом ранее, в 2015 году аналогичная идея пришла в голову украинскому дизайнеру Алексею Кондакову. Обратив внимание на томные позы персонажей нидерландского классика Цезаря ван Эвердингена, он ради эксперимента решил переселить их в современные реалии, отправив божественных существ попрошайничать в подземку Киева, устраивать вакханалию прямо в салоне городского троллейбуса и скучать за прилавком забегаловки.
Ladies at pharmacy %F0%
%91%AF. #alexeykondakov #art #digitalart #digitalartist. for @cosmopolitan art direction @betsyhalsey original artwork by  Jean-L  éon Gérôme this time backgrounds not my:) source: @gettyimages
Публикация от Alexey Kondakov (@alksko)
15 Мар 2018 в 8:06 PDT  #monday Goin to work #alexeykondakov #modernart #fineart #digitalart #digitalartist
Публикация от Alexey Kondakov (@alksko)
14 Авг 2017 в 6:25 PDT
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