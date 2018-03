Искусство вечно: португальский художник осовременил персонажей классической живописи

Искусство вечно. Оно переживет эпохи и поколения и почти не состарится. Так считает и основатель проекта The Canvas Project. По его мнению, персонажи знаменитых полотен, с которыми знаком любой, кто интересуется классической живописью, вполне нашли бы себе место в современном мире полном суеты и селфи.

Габриэль Арауджо, португальский художник уже довольно долгое время экспериментирует с коллажами, на которых он совмещает классическую живопись с современностью. По заветам Марселя Дюшана он размывает рамки искусства, снижая шедевры до уровня китча. Но если ранее в его работах присутствовала изрядная доля абстракционизма и для воплощения задумки он прибегал и к газетным иллюстрациям, и к кадрам из телешоу, в своем нашумевшем The Canvas Project, Арауджо решил сузить рамки творчества.

На изображениях, которые художник публикует в Instagram, он размещает персонажей классической портретной живописи на фоне современной обстановки. Со временем к нему присоединились коллеги по цеху. Идеей проекта является переосмысление незыблемой классики искусства. Так персонажи Лейтона, Магритта, Рембрандта и других столпов мирового культурного наследия перемещаются на просторы современных городов, позируют на фоне произведений современной архитектуры и даже приглашают зрителя отведать целый поднос гамбургеров.

23 Мар 2018 в 8:27 PDT Любопытно, что почти годом ранее, в 2015 году аналогичная идея пришла в голову украинскому дизайнеру Алексею Кондакову . Обратив внимание на томные позы персонажей нидерландского классика Цезаря ван Эвердингена, он ради эксперимента решил переселить их в современные реалии, отправив божественных существ попрошайничать в подземку Киева, устраивать вакханалию прямо в салоне городского троллейбуса и скучать за прилавком забегаловки.

