«Назад в будущее»: выставка, на которой можно попробовать себя в будущем

Только в этом месяце каждый житель Красноярска сможет познакомиться с эволюцией гаджетов и технологий. Что делать на выставке «Назад в будущее»? — Познакомься с первым в мире семейным роботом Джибо! — Посмотри настоящий бой молний — Сделай свой узор из магнитной жидкости — Прикоснись к голограмме — Управляй квадрокоптером одним взмахом руки — Прокатись на скейте из фильма «Назад в будущее» И многое другое!

Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой вам в интересной и доступной форме расскажет о каждом экспонате, его уникальных возможностях и его первых прототипов. «Назад в будущее» — технологии вне времени!

А также ограниченное предложение! Вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности по ссылке https://vk.com/topic-162377634_36876523

Спешите в ТРЦ «Июнь» только с 8 марта по 15 апреля! Технологии: вчера, сегодня, завтра!

Подробнее:

Сайт: назад-в-будущее.рф Инстаграмм: nazadvbudushee_krsk

VK: https://vk.com/nazadvbudushee_krsk

Телефон: +7 (391) 271-35-75