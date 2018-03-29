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«Назад в будущее»: выставка, на которой можно попробовать себя в будущем
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«Назад в будущее»: выставка, на которой можно попробовать себя в будущем 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Только в этом месяце каждый житель Красноярска сможет познакомиться с эволюцией гаджетов и технологий. Что делать на выставке «Назад в будущее»? — Познакомься с первым в мире семейным роботом Джибо! — Посмотри настоящий бой молний — Сделай свой узор из магнитной жидкости — Прикоснись к голограмме — Управляй квадрокоптером одним взмахом руки — Прокатись на скейте из фильма «Назад в будущее» И многое другое!
Море удовольствия получат как дети, так и взрослые. Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой вам в интересной и доступной форме расскажет о каждом экспонате, его уникальных возможностях и его первых прототипов. «Назад в будущее» — технологии вне времени!
А также ограниченное предложение! Вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности по ссылке https://vk.com/topic-162377634_36876523
Спешите в ТРЦ «Июнь» только с 8 марта по 15 апреля! Технологии: вчера, сегодня, завтра!
Подробнее:
Сайт: назад-в-будущее.рф  Инстаграмм: nazadvbudushee_krsk
VK: https://vk.com/nazadvbudushee_krsk
Телефон: +7 (391) 271-35-75
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