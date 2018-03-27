Обнажённая натура, обское барокко и художники старой школы в Сургуте

В сургутской галерее современного искусства «Стерх» в этом году чего только не увидишь! Со дня на день в ней выставят картины санкт-петербургского музея «Эрарта», со дня на день съедут из большого зала полотна представителей окружного отделения Союза художников России… Всё меняется, всё образовывает и только молодые художники продолжают считать «Стерх» местом

«для бабушек».

Споры по поводу того, что можно считать современным искусством, а что нет, наверное, не утихнут никогда. Вот взять, к примеру, работы Геннадия Раишева. Сказать, что его «рассыпанный на голубо-зелёном фоне чёрный горошек» (смотри ниже) является высшим проявлением современного искусства как-то язык не поворачивается.

С другой стороны — вот он, живой, творит каждый день в своей галерее-мастерской в Ханты-Мансийске, часто проводит в ней мастер-классы, встречает делегации… Чем не современное? Разве что обогнать время и в будущем писать свои картины.

Выставка «Стерха» — это итог того, к чему долго и упорно шли югорские мастера графики, скульптуры, ДПИ и живописи. Все эти размышления о севере и северном материнстве, жизнеутверждающее неестественное синее небо (попробуйте встретить такое в Югре не летом), кричащая непонятность, разбрызганная по холсту с выпуклым рельефом и философские попытки обуздать металл, при взгляде на который мой муж-кузнец сказал «я такое хоть каждый день делать могу». И ведь может, потому что вещи делает куда сложнее.

Ругать искусство Югры бессмысленно. Региональное и должно отражать специфику своей территории. Что поделать, если смотреть в округе можно только на природу и на привозные шедевры, в последнее время всё чаще заменяемые, хоть и качественными, выполненными по последнему слову техники, репродукциями. Почему так происходит, давайте попробую предположить:

молодёжь привыкла, что её инициатива не поддерживается властью,

молодёжь знает, что чтобы их инициатива реализовывалась, необходимо переступить через себя и сделать что-то «около того», что хочется, но с цензурой,

молодёжь понимает, что чуть ли не единственный вариант показать то, что творится у них внутри (а, надо сказать, бунты бывают не только в 14 лет, но и в 20, 30), — это занять коммерческую площадь, но эта идея требует много усилий,

молодёжь ждёт, когда за неё всё организуют.

И как результат — что мы имеем: выставки, на которых презентуют то, что было презентовано 10, 20, 30 лет назад.

Карина Мухутдинова вот первый в истории Югры открытый мастер-класс по изображению обнажённой натуры задумала. 6 и 14 апреля будут рисовать. Не космос, не цветы, не котики, заметьте! Интеллигентная интеллигентность уже начала недоумевающе прикрывать рот платками (чтобы муха, видимо, ненароком не залетела), а недоброжелатели потирают ручки и готовят пикеты.

В добрый час, Карина!

Притом галерея современного искусства «Стерх» почву ведь готовит на самом деле. Вон, с 18 мая (за неделю до открытия скандальной выставки «Табу» 2.0) презентует городской общественности проект художников и дизайнеров Сургута «Обское дикое барокко». На сколько оно обское и на сколько барокко — это пока что большая интрига, потому что только идёт приём работ на выставку.

А пока смотрим тех, кто входит в окружное отделение Союза художников и угадываем в их работах стилистику известных мэтров, радуемся редким новаторам и постим селфочке на фоне культурных произведений в свои инстаграммы.