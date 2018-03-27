Ещё
Инклюзивное сообщество молодых художников могут создать в Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инклюзивное сообщество молодых художников могут создать в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В образовательном проекте ФАСТ. Ижевск, который прошёл 24-25 марта, приняло участие 122 человека. Об этом сообщают организаторы форума социального проектирования.
Победители проекта бесплатно поедут в начале июня на следующий этап программы — форум «Достояние Республики». Среди них — художник Максим Култашев. Он представил на суд жюри проект «Память победы».
Уроженец деревни Алганча-Игра отметил, что при реализации его проекта в Малопургинском районе будет создано инклюзивное сообщество молодых художников.
ИА «Сусанин»: последние новости
Искусствовед Наиля Аллахвердиева рассказала в «Кофемолке» об особенностях удмуртских художников Сбербанк: дешевле всего поход в ресторан обходится жителям Удмуртии и Марий Эл В Ижевске пройдет фестиваль французского кино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории13
Какие фильмы посмотреть в апреле
Особенности застольного этикета разных стран
Мэтт ЛеБлан работает актером только ради денег2
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение