Инклюзивное сообщество молодых художников могут создать в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В образовательном проекте ФАСТ. Ижевск, который прошёл 24-25 марта, приняло участие 122 человека. Об этом сообщают организаторы форума социального проектирования.

Победители проекта бесплатно поедут в начале июня на следующий этап программы — форум «Достояние Республики». Среди них — художник Максим Култашев. Он представил на суд жюри проект «Память победы».

Уроженец деревни Алганча-Игра отметил, что при реализации его проекта в Малопургинском районе будет создано инклюзивное сообщество молодых художников.