У Меган Маркл появится своя восковая фигура в Музее мадам Тюссо 

Совсем скоро Меган Маркл станет законной супругой принца Гарри и официально войдет в состав монаршей семьи. Конечно, этот факт не могли обойти и в самом знаменитом музее восковых фигур — мадам Тюссо. На днях стало известно, что Меган будет увековечена среди прочих фигур сразу в двух музеях — лондонском и нью-йоркском. Какой именно будет фигура будущей жены принца, пока держится в строгом секрете, но уже точно известно, что поставят ее рядом с фигурой Гарри. Сообщается, что в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке восковая Маркл появится только к концу июня, но, вероятно, в Лондоне это будет раньше. В английской столице также устроили необычную акцию ко дню свадьбы Меган и Гарри. Все посетители, носящие те же имена, что и новобрачные, могут посетить музей до 19 мая совершенно бесплатно.
попкорнnews