Ещё
В апреле начинается набор на факультете предпрофессионального образования
Далее:
Читайте также:
Ещё

В апреле начинается набор на факультете предпрофессионального образования 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки с 16 апреля по 25 мая пройдет прием документов для поступления на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе «Акварельная живопись».
Документы, необходимые при подаче заявления:
— Свидетельство о рождении
— Паспорт родителя / законного представителя
— Справка от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий — изобразительным искусством (оригинал)
— Фотографии 3х4 — 4 шт. (любые)
Для получения допуска к вступительным испытаниям поступающим, не проходившим обучение на подготовительных курсах, необходимо предоставить творческие работы по рисунку и живописи (не менее пяти в каждой технике).
Приемная комиссия — кабинет № 1305, 3-ий этаж.
График работы:
Понедельник — четверг — 10.00 — 18.00  Пятница — 10.00 — 16.45  Суббота, воскресенье — выходной
Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 531 55 55, доб. 522,523,525
Наш Теплый стан: последние новости
Музей заповедник «Коломенское» приглашает на выставку Музей Дарвина предлагает взглянуть в микроскоп В медицинских учреждениях ЮЗАО пройдут лекции для горожан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией2
Какой сериал самый дорогой в истории13
Какие фильмы посмотреть в апреле
Особенности застольного этикета разных стран
Мэтт ЛеБлан работает актером только ради денег2
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение