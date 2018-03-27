В апреле начинается набор на факультете предпрофессионального образования 

В Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки с 16 апреля по 25 мая пройдет прием документов для поступления на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе «Акварельная живопись».
Документы, необходимые при подаче заявления:
— Свидетельство о рождении
— Паспорт родителя / законного представителя
— Справка от педиатра об отсутствии противопоказаний для занятий — изобразительным искусством (оригинал)
— Фотографии 3х4 — 4 шт. (любые)
Для получения допуска к вступительным испытаниям поступающим, не проходившим обучение на подготовительных курсах, необходимо предоставить творческие работы по рисунку и живописи (не менее пяти в каждой технике).
Приемная комиссия — кабинет № 1305, 3-ий этаж.
График работы:
Понедельник — четверг — 10.00 — 18.00 Пятница — 10.00 — 16.45 Суббота, воскресенье — выходной
Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 531 55 55, доб. 522,523,525