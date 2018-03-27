Ямальских музейщиков научили, как зарабатывать деньги

Сегодня, 27 марта, в Салехарде продолжает работу Арктический культурный форум. Заместитель директора Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля Алексей Матвеев на примере своего учреждения научил ямальских музейщиков зарабатывать деньги.

Он рассказал об уникальной модели — фонде целевого капитала, о том, как создать такой нобелевский фонд в маленьком или большом музее.

В 2007 году в России появился закон, который разрешил создавать фонд целевого капитала. Главное отличие от обычного фонда — необходимо собрать не менее трех миллионов рублей и положить в управляющую компанию, которая превратит их в ценные бумаги и будет играть ими на рынке. Ежегодный прирост — 10 процентов, музей будет получать прибыль от суммы, которую он собрал.

«По сути, созданный фонд кормит музей вечно», — отметил он.

«В 2017 году мы впервые в России сформировали первый фонд целевого капитала регионального музея. Тем самым дали понять, что в регионах можно создавать целевой капитал — это вроде фонда Нобеля, где каждый год за счет его средств выдают нобелевские премии. Капитал не исчезаем, с ним ничего нельзя сделать, только собирать проценты», — сказал Алексей Матвеев.

В этом году Омский музей изобразительных искусств имени Врубеля получил первую небольшую, но прибыль — 136 тыс. рублей, в следующем году музей уже получит более 800 тыс. рублей.

В небольших селах или районах музеям такую помощь могут оказать меценаты. По словам заместителя директора Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля, меценат вложил деньги в долгую, и сотни лет они работают на общество.