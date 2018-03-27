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«Посолить» песком и приобщиться к загадочному Эбру. В Новом Уренгое набирает популярность новый вид искусства
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«Посолить» песком и приобщиться к загадочному Эбру. В Новом Уренгое набирает популярность новый вид искусства 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Фантастические растения, невероятные животные, таинственный подводный мир и человек живут ровно до следующего движения пальцев.
Бешено популярная песочная анимация как магнит притягивает новоуренгойскую малышню и подростков на детскую экологическую станцию.
Популярный вид искусства, развивающий воображение, мелкую моторику, а заодно и трепетное отношение к окружающему миру пропагандирует городской общественный благотворительный фонд «Детская экологическая станция», победивший в конкурсе президентских грантов. Новые столы, подсветка, мелкий песок помогают создавать детям песочные истории. Мастер-классы пользуются популярностью, работать с песком приходят целые классы и группы дошкольников. Пришедшие с детьми взрослые терпеливо ждут своей очереди, чтобы ненадолго окунуться в детство — зажать в пальцах щепотку песка и рисовать, рисовать, рисовать.
Не меньший ажиотаж вызывают волшебные грезы танцующих красок. Акваанимация или рисунки на воде также помогают открывать в себе талант художника. Древнее искусство рисования на воде, называемое загадочным словом Эбру, не требует специальных навыков рисования или особого таланта, важно лишь настроение и желание погрузиться в разноцветный мир узоров и форм. Непредсказуемость и неповторимость каждого произведения придают оригинальность и особую прелесть этому творчеству. Даже странно, что раньше оно было достоянием исключительно высших слоев общества.
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