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Джедаи и выставки глазами ребёнка — новый формат музеев и библиотек
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Джедаи и выставки глазами ребёнка — новый формат музеев и библиотек 

ИА Север-Пресс 36 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В новую онлайновую цифровую эпоху музейные работники и библиотекари станут джедаями со световыми мечами или их не будет. Об этом видеоблогер, креативный директор агентства «StreetArt» Евгений Фатеев сообщил на Арктическом культурном форуме в Салехарде.
По его мнению, музеям не надо превращаться в площадку для аттракционов, им надо работать с таким важным ресурсом как ценность.
«Это должно быть интересным контентом для потребителя, живущего в онлайновой среде. Это очень непростая работа, но её надо делать», — сказал он.
«Такие проекты как «Мангазея Златокипящая», «Полярный Урал» должны принести Ямалу серьезную капитализацию. Скоро на Первом канале выйдет фильм «Тобол», вот было бы интересно узнать доплывали ли до села Мужи Шурышкарского района персы за мехами и предметами быта», — отметил креативный директор агентства.
Также Евгений Фатеев предложил музеям начать работать в новом стиле. Например, одну из выставок предложить провести ребенку и это будет совсем другое восприятие.
По его мнению, в 21 веке самое ценное и великое что произойдет в мировом искусстве, это музеи вытащат все свои сокровища и покажут публике.
Евгения Фатеева связывает с Ямалом уличный фестиваль «StreetArt», который уже четвертый год подряд пройдет в Ноябрьске, Мысе Каменном и Новом Порту. Кроме того, это его агентство предложило стилизовать резервуары под банки со сгущенкой для хранения СПГ на территории завода «Ямал СПГ».
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