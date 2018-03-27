Вася Ложкин: «Мне наплевать — искусство это, или не искусство»

Модная андеграундная «Рюмочная» на юго-западе Москвы. На стеллажах вдоль стен выстроились разнокалиберные бутылки из цветного стекла, а на раздаче, обрызгивая белый передник дородной буфетчицы, из пивного крана в трехлитровую банку хлещет рыжая пивная струя. В заведении, на радость публике, выставляется не только советская классика в виде селедки с лучком и пюре с молочными сосисками:c холста, украшающего стену над нашим столом, вызывающе смотрит дамочка в бюстгальтере со спущенной бретелью, работы одного из Зюзинских художников.