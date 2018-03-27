Модная андеграундная «Рюмочная» на юго-западе Москвы. На стеллажах вдоль стен выстроились разнокалиберные бутылки из цветного стекла, а на раздаче, обрызгивая белый передник дородной буфетчицы, из пивного крана в трехлитровую банку хлещет рыжая пивная струя. В заведении, на радость публике, выставляется не только советская классика в виде селедки с лучком и пюре с молочными сосисками:c холста, украшающего стену над нашим столом, вызывающе смотрит дамочка в бюстгальтере со спущенной бретелью, работы одного из Зюзинских художников.
Однако, пришли мы сюда не за работами столичных творцов и даже не в поисках романтики совдеповского общепита. Сегодня столицу с концертом собственной рок-группы навещает «мигрировавший» с загазованного Ленинградского шоссе в тихий Ярославль Алексей Куделин, более известный Рунету как Василий Ложкин.