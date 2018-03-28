Москва завершает лыжный сезон

Закрытие лыжного сезона состоялось в минувшее воскресенье. Оно проходило на территории Спортивно-оздоровительной базы «Лесная», расположенной в Новой Москве.

В воскресенье, 25 марта, на базе «Лесная» прошли заключительные соревнования нынешнего лыжного сезона. Их участниками стали свыше 150 лыжников. По словам работников базы «Лесная», наряду с москвичами в закрытии лыжного сезона участвовали спортсмены из Подольска и Наро-Фоминска. Участники закрытия лыжного сезона преодолели дистанции в 3, 5 и 13 километров свободным стилем. Так любители активного отдыха простились с лыжами и зимой.