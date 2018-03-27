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В Областной научной библиотеке покажут «Ненастоящих финнов»
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В Областной научной библиотеке покажут «Ненастоящих финнов» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В своей выставке фотограф Айно Вяяненен оспорит идею стереотипной финской идентичности.
Экспозиция состоит из двенадцати пар фотографий: портрета людей различного происхождения, проживающие в Финляндии, и пейзажа, который символизирует их личную связь со страной. Работы Айно Вяяненен, которая сейчас живет в Лондоне, в основном, посвящены вопросам меньшинств, миграции и политическим движениям. Кроме этой выставки, посольство Финляндии представило распечатки комиксов Туве Янссон «Муми-тролль и комета» из британской газеты Evening News, которые печатались там целых двадцать лет с 1954 года. Экспозиции будут открыты в Новосибирской областной библиотеке до 18 апреля.
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