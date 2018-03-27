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«VISIONARY ART AWARD» — МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВИЗИОНЕРСКОГО ИСКУССТВА
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«VISIONARY ART AWARD» — МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА ВИЗИОНЕРСКОГО ИСКУССТВА 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Выставка будет открыта в Московском Доме Художника в период с 27 марта по 01 апреля 2018 года. Хэдлайнеры выставки — всемирно известные художники-визионеры Дэниэл Миранте | Daniel Mirante (Великобритания), Аманда Сейдж | Amanda Sage (США), Андрю Гонзалез | Andrew Gonzalez (США), Мартина Хоффман | Martina Hoffmann (США), Филипп Рубинов-Джейкобсон | Philip Rubinov Jacobson (США), Олег Королёв (Россия). В рамках выставки пройдет большой круглый стол / АртРинг — «Искусство и творчество: трансперсональные горизонты», на котором известнейшие специалисты в области искусствоведения, символизма, арт-психологии и арт-терапии Владимир Майков, Роман Багдасаров, Дэниэл Миранте, Анна Флорковская, Олег Королёв раскроют широкой аудитории новый для России Мир Виженари Арт.
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