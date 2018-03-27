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Фотовыставка "Мосты" открылась в Нижнем Новгороде

Выставка работ учеников и преподавателей Детской школы искусств пройдет в Нижнем Новгороде

Более ста мероприятий пройдет в Нижнем Новгороде в рамках празднования юбилея Горького