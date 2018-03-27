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В «Экспо-Волге» завершилась выставка «Благословенная Самара»
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В «Экспо-Волге» завершилась выставка «Благословенная Самара» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
На протяжении шести дней выставка радовала посетителей нарядным убранством стендов. Среди главных мероприятий деловой программы были презентации книги «Православные святыни Самарского края», святынь муниципальных районов Самарской области, телемост с Италией: Рим, Бари. Также впервые на проекте все дни работала выставка «Милосердие в истории. Вклад Великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность Красного креста», которая посвящена 100-летию мученической кончины Елизаветы Федоровны.
В этом году на ярмарке свою продукцию представили 150 монастырей, храмов и фермерских хозяйств из самых дальних уголков России, Украины, Греции, Черногории. Гостями проекта стали 30 тысяч человек.
Центральной святыней выставки стал ковчег с частицами Креста Господня, Титла, Губки, Плащаницы, Туники, Багряницы, Яслей, Тернового Венца и Колонны Бичевания Господа нашего Иисуса Христа, очередь к которой не уменьшалась все шесть дней.
"В стенах «Экспо-Волги» на нашем проекте люди могут не только прикоснуться к святыням, но и получить возможность духовного общения со священниками", — отметил генеральный директор ВК «Экспо-Волга» Андрей Левитан.
Выставка завершилась, но уже осенью «Благословенная Самара» снова откроет свои двери для всех желающих.
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