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В ВАО пройдет международная выставка «Спорт»
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В ВАО пройдет международная выставка «Спорт» 

Управа района Косино-Ухтомский 12 минут назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
Выставка является площадкой для обсуждения программ развития спортивной отрасли страны. «Спорт» объединяет представителей предприятий, клубов и спортивных федераций, спортшкол, врачей-реабилитологов и просто людей, ведущих здоровый образ жизни.
— С 27 по 29 марта в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» пройдет международная выставка, посвященная спорту, — сообщили представители пресс-службы «Сокольников». — Мероприятие проводится немногим менее пятнадцати лет, его организаторы — московский департамент спорта и туризма и российское министерство спорта. Вход на выставку свободный.
Как сообщают организаторы мероприятия, главная цель «Спорта» — это пропаганда здорового образа жизни среди населения страны. На выставке будет представлено несколько тематических разделов: «Спортивная медицина и питание», «Экстремальный спорт», «Спорт в индустрии развлечений», «Спортивные сооружения», «Техническое оснащение и безопасность спортивных сооружений. Инжиниринг», «Спортивная экипировка и инвентарь», «Фитнес. Тренажерное оборудование». Посетители выставки увидят разнообразные товары и технологии, смогут расспросить участников экспозиции о спортивных услугах и программах.
В программе выставки есть и деловые мероприятия, но организаторы не ограничиваются бизнес-программой и приглашают посетить выставочный центр «Сокольники» всех, кто интересуется фитнесом, спортом и здоровьем.
Адрес: КВЦ «Сокольники», павильоны 4, 4.1 и 7a (5-й Лучевой просек, дом 7, строение 1).
Время работы выставки: 27-28 марта — с 10 до 18 часов, 29 марта — с 10 до 15 часов.
Вход свободный для всех.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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