Бывший автомобильный гараж в Брюсселе превратят в филиал Центра Помпиду

Музей Kanal — Centre Pompidou откроется в предварительной версии в начале мая, а через год закроется на реконструкцию. В обновленном виде здание будет представлено уже в 2022 году. Программа, рассчитанная до 2027 года, включает в себя три постоянные экспозиции и десять временных выставок, по две в год.

Победу в конкурсе проектов на реконструкцию музея одержала интернациональная команда архитекторов из noAarchitecten, EM2N and Sergison Bates architects. Всего было принято 92 заявки, после чего члены жюри отобрали семь финалистов. Стоимость обновления оценивается в 125 миллионов евро.

Объединенные оконные панели станут витриной музея, над которой разместят длинный электронный дисплей с информацией о текущих выставках. Старый офисный корпус разрушат ради расширения пространства, внутри которого построят три помещения — для музея искусств, архитектурного центра и аудитории на 400 мест. В каждом из них установят локализованный климат-контроль. Первый этаж площадью 35 тысяч квадратных метров объединят длинной «улицей», внутренние металлические конструкции завода сохранят, а энергосберегающую систему модернизируют.

Новый музей расположится в здании 1930-х годов из стекла, стали и бетона. Раньше здесь находился гараж компании Citroёn. Покупка здания обошлась городской мэрии в 20 миллионов евро, а за партнерство с фондом парижского музея власти будут платить около 2 миллионов евро в год. Через десять лет центр надеется обрести автономию, собрав собственную коллекцию.

В прошлом году Центр Помпиду объявил о планах по открытию филиала в Шанхае. Под него отдадут крыло музея West Bund Art, спроектированного Дэвидом Чипперфильдом.