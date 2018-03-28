В Петербурге открылась выставка «Созвездие русского балета» в честь юбилея Мариуса Петипа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Историко-документальная экспозиция «Созвездие русского балета», посвященная 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, открылась в среду в Выставочном зале Российского государственного исторического архива. Гостей доставляли на нее в экипаже, запряженном конной парой, при входе им вручали значок с портретом Петипа.

Началу церемонии предшествовала минута молчания в память о погибших при пожаре в Кемерове. На вернисаже с балетными номерами выступили воспитанники детских хореографических коллективов города, олицетворяющие будущее отечественного балета.

"Когда Мариус Петипа подписывал в 1847 году контракт о работе в России, который ему предложила Дирекция императорских театров, он не предполагал, что этим росчерком пера решает свое будущее. Он поставил здесь выдающиеся балетные спектакли, которые и сегодня идут на сценах всего мира. Но наша выставка, начинающаяся с документов времен Елизаветы Петровны, посвящена не только личности Петипа, а в принципе — истории всего русского балета. И тот, кто внимательно познакомится с этими документами, поймет, почему именно наш русский балет достиг таких мировых вершин", — сказал на открытии выставки руководитель этого масштабного проекта, директор Российского государственного исторического архива Сергей Чернявский

Он поблагодарил за сотрудничество всех партнеров по этой выставке — коллег из федеральных и петербургских архивов, сотрудников музеев, библиотек, театров, в том числе — Большого, Мариинского и Александринского.

От реликвии к реликвии

В экспозиции представили уникальные документы о службе Мариуса Петипа в России. Особый интерес представляет его личное дело за 1847-1910 годы, в котором содержится более 400 листов подлинных документов — докладные записки директоров императорских театров, рапорты режиссеров балетной труппы, контракты, формулярные списки, прошения, паспортные книжки, служебная и личная переписка.

Благодаря хореографическому таланту Петипа на сцене императорских театров осуществили балетные постановки, которые возвели русский балет на вершину мирового искусства. Особый раздел выставки посвящен постановкам балетов «Баядерка», «Дочь фараона», " Дон Кихот ", «Жизель», «Лебединое озеро», «Спящая красавица».

Документальную основу экспозиции составили уникальные архивные документы из фондов Дирекции императорских театров, Канцелярии министерства императорского двора, личных фондов директора императорских театров Ивана Всеволожского, основателя и редактора «Ежегодника императорских театров» Анатолия Молчанова.

На открытии выставки демонстрировали кинохронику из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов.

Вклад Петипа в мировой балет

Уроженец Марселя, начинавший как балетный танцовщик, Мариус Петипа обрел в России всемирную славу как крупнейший балетмейстер конца XIX века, создавший свод правил балетного академизма. Этот период в истории балета называют «эпохой Петипа». В Петербурге он творил при четырех российских императорах более 50 лет, поставив здесь главные хореографические шедевры XIX века. Петипа создал стиль академического балета, укоренил универсальную классическую школу, воспитал несколько поколений выдающихся танцовщиков. Из девяти его детей несколько потомков связали свою жизнь с балетом.

Спектакли мастера отличались не только мастерством композиции, стройностью хореографического ансамбля, виртуозной разработкой сольных партий, но и тем, что он сделал музыку одним из главных действующих лиц балета. С его именем связано рождение трех балетов Чайковского — «Спящей красавицы», «Лебединого озера» и «Щелкунчика», а также балета Глазунова «Раймонда». Это были опыты симфонизации балетного танца.

Благодаря деятельности Петипа в России сохранили лучшие традиции европейского балета XVII-XIX веков, которые впоследствии, в первые десятилетия ХХ века, вернулись миру талантливыми русскими танцовщиками, педагогами и хореографами, работавшими в «Русском балете» Дягилева и в других европейских и американских компаниях.

Как отметил выступивший на открытии выставки заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов, по программе празднования юбилея Мариуса Петипа планируется издание его дневников и мемуаров. Часть из них впервые выйдет на французском языке и станет доступна его соотечественникам во Франции.