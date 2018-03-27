Выставка акварелей и авторских украшений откроется в Нижнем Новгороде

По замыслу организаторов, выставки объединяет идея прихода весны и желание женщины стать красивее в это время года. В экспозицию вошло несколько работ арзамасского художника Юлии Шабровой, которая работает в разных техниках, любимой из которых для нее является акварель. На выставке представлены ее натюрморты и пейзажи.

Ольга Шанаева в своем творчестве любит экспериментировать с различными материалами и формами, используя бисер, драгоценные и полудрагоценные камни, пряжу, кожу и проволоку. На выставке она представит серьги, диадемы, колье и другие украшения, а также оригинальные головные уборы, напоминающие короны. На открытии выставки автор проведет для всех желающих мастер-класс по созданию свадебного венка.

Посетить выставки можно будет до 24 апреля.