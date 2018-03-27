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Представители туркомпаний пяти стран АТР намерены принять участие в выставке PITE в Приморье
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Представители туркомпаний пяти стран АТР намерены принять участие в выставке PITE в Приморье 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Представители туркомпаний из пяти стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) планируют принять участие в Тихоокеанской туристской выставке (PITE), которая пройдет во Владивостоке в мае 2018 года, сообщает во вторник пресс-служба администрации Приморья.
XXII Тихоокеанская туристская выставка пройдет в Приморье в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума с 18 по 20 мая. Экспозиция разместится в Дальневосточном федеральном университете. Главной темой четвертого Тихоокеанского туристского форума заявлено развитие морского туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Свое участие в выставке уже подтвердили представители туротрасли пяти иностранных государств. Также к участию приглашены туркомпании Республики Корея, Малайзии, Филиппин, Индии и других стран», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, участие в выставке подтвердили представители туристической отрасли Японии, Китая, США, Камбоджи и Вьетнама.
Приморский край на выставке будет представлен в рамках межрегионального проекта «Восточное кольцо России», объединяющего туристический потенциал 12 дальневосточных территорий. Особенностью PITE-2018 станет участие в экспозиции муниципалитетов региона — города и районы края представят свой туристский потенциал на отдельных стендах.
Четвертый Тихоокеанский туристский форум пройдет в Приморье с 17 по 20 мая. В его рамках также состоятся мероприятия деловой программы, объединенной с 11-м заседанием Расширенной Туманганской инициативы. Еще одной площадкой форума станет десятая выставка яхтенного спорта и отдыха Vladivostok Boat Show.
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