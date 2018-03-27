Музей Победы проверит посетителей на знание истории

Столичный Музей Победы проведет для посетителей интерактивный тест по Великой Отечественной войне. Акция пройдет во Всемирный день историка 28 марта. Участникам, которые наберут больше всего баллов, подарят книги по истории ВОВ, фотосессию и возможность посетить интерактивную программу музея «Боевые каникулы».

Задания теста из 21-го вопроса разделены на две категории: для детей, младше 16 лет, и для взрослых. Экспозиции, диорамы, инсталляции и музейные залы участники смогут использовать для поиска необходимых ответов. Результаты теста 29 марта появятся на сайте Музея Победы.

Посетить музей и выполнить задания теста можно с 12:00 до 18:00 по мск по адресу: площадь Победы, 3.