Около 200 человек приняли участие в тесте по истории ВОВ в Музее Победы

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

«29 марта подведены итоги интерактивного теста по истории Великой Отечественной войны, который накануне, во Всемирный день историка, провел Музей Победы. Участие в тестировании приняли около 200 человек», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что для детей и взрослых были подготовлены разные версии тестирования, каждая из которых содержала 21 вопрос. Задания были составлены таким образом, что ответить на них можно было только после внимательного изучения залов, диорам и выставок музея, а также просмотра 3D-инсталляции «Дорога к Победе». Например, одним из вопросов был — определить на карте местоположение всех городов-героев и указать их названия. Узнать это можно под куполом Зала Славы Музея Победы, где находятся барельефы этих городов. Участники также посмотрели киноочерк 1942 г. «Красноармейский кукольный театр», откуда узнали, какую роль играли такие куклы во время Великой Отечественной войны.

«Это совершенно новый подход в музейной практике — погружение в историческую эпоху в активной, тестовой форме. Участники не просто проверяют здесь свои знания или ищут информацию в Википедии, а становятся самыми настоящими исследователями и следопытами, ведь верный ответ нужно найти в залах и экспозициях Музея Победы. Уверен, что тест будет пользоваться популярностью и у детей, и у взрослых. В дальнейшем он будет проводиться ежегодно», — отметил директор Музея Победы Александр Школьник

В пресс-службе также добавили, что кроме индивидуальных участников, свои знания по истории проверили и команды из 12 московских школ. Лучшие результаты продемонстрировали ребята из школ №744 и №90, набрав 21,5 баллов из 22 возможных. В качестве награды им будет вручен сертификат на бесплатное участие в интерактивной программе «Боевые каникулы», которая пройдет в Музее Победы 31 марта. Победители в индивидуальном зачете получат в подарок тематическую фотосессию.