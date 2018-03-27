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Музей Salvatore Ferragamo покажет выставку о влиянии Италии на Голливуд
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Музей Salvatore Ferragamo покажет выставку о влиянии Италии на Голливуд 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Музей Salvatore Ferragamo во Флоренции представит выставку «Italy in Hollywood». Она откроется 29 мая и продлится до 10 марта 2019 года. Экспозиция сосредоточится на 1915-1927 годах — времени, которое Сальваторе Феррагамо провел в Калифорнии и работал в Голливуде. Феррагамо работал со знаменитыми режиссерами того времени, а затем открыл свой магазин обуви на Голливудском бульваре. Выставка, построенная вокруг биографии основателя Salvatore Ferragamo, расскажет, какое влияние итальянская культура двадцатых годов оказала на Голливуд, — через фотографии, фильмы, одежду и арт-объекты. В последнем зале воссоздадут тот самый обувной магазин Феррагамо.
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