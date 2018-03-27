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Александр Васильев откроет музей моды на ВДНХ
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Александр Васильев откроет музей моды на ВДНХ 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
На ВДНХ открывается первая из цикла выставок, посвященных истории моды и костюма. Экспозиция будет расположена в павильоне №16 "Гидрометеорология".
Всего запланировано три тематические выставки — "Весна и мода", "Пляжная мода" и "Гламур 80-х".
Посетители первой — весенней — выставки, которая откроется 26 апреля и будет открыта до 15 июля, увидят более 200 экспонатов, среди которых платья и костюмы Dior, Patou, Lanvin, Cardin, аксессуары, фотографии, открытки и другие предметы из коллекции Александра Васильева.
В качестве организатора выступает фонд Александра Васильева.
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