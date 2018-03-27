Что делают миллиардеры в своих галереях в Москве

«Гараж», кинетическое и оптическое искусство Восточной Европы и Латинской Америки

Кураторы Снежана Кръстева и Саша Обухова совместно с командой Варшавского музея современного искусства проводят выставку «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950-1970» — исследуют белые пятная в мировой истории искусств. Соединяя достижения науки, технологии и искусства, художник превращается в демиурга, создающим искусственную среду человека, комбинирующим мироустройство будущего, будь то Франциско Инфанте-Арана с его кинетическими скульптурами, выражающими геометрические формулы бесконечности мира или Хулио Ле Парк со своим оптическим черно-белым полосатым аттракционом. Эффект от посещения полосатой комнаты Хулио Ле Парка, установленной сразу на лестнице на второй этаж — избежать ее, кажется, невозможно, — в прямом смысле сногсшибательный. Голова кружится, пространство множится, углы съезжаются. «Художник всегда вовлекает зрителя в свои объекты, — говорит Снежана Кръстева, — Не надо ничего знать, достаточно воспринимать». По выходу из аттракциона Ле Парка степень оптимизма восприятия возрастает, — остальная сотня выставленных работ кажется подборкой из кружка «Умелые руки». «Винзавод», финальная выставка проекта «Лучшие фотографии России — 2017» / Best of Russia — 2017