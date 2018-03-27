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Что делают миллиардеры в своих галереях в Москве
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Что делают миллиардеры в своих галереях в Москве 

Forbes.ru 45 минут назад
Фото: Forbes.ru
«Гараж», кинетическое и оптическое искусство Восточной Европы и Латинской Америки
Кураторы Снежана Кръстева и Саша Обухова совместно с командой Варшавского музея современного искусства проводят выставку «Трансатлантическая альтернатива. Кинетическое искусство и оп-арт в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950-1970» — исследуют белые пятная в мировой истории искусств. Соединяя достижения науки, технологии и искусства, художник превращается в демиурга, создающим искусственную среду человека, комбинирующим мироустройство будущего, будь то Франциско Инфанте-Арана с его кинетическими скульптурами, выражающими геометрические формулы бесконечности мира или Хулио Ле Парк со своим оптическим черно-белым полосатым аттракционом. Эффект от посещения полосатой комнаты Хулио Ле Парка, установленной сразу на лестнице на второй этаж — избежать ее, кажется, невозможно, — в прямом смысле сногсшибательный. Голова кружится, пространство множится, углы съезжаются. «Художник всегда вовлекает зрителя в свои объекты, — говорит Снежана Кръстева, — Не надо ничего знать, достаточно воспринимать». По выходу из аттракциона Ле Парка степень оптимизма восприятия возрастает, — остальная сотня выставленных работ кажется подборкой из кружка «Умелые руки». «Винзавод», финальная выставка проекта «Лучшие фотографии России — 2017» / Best of Russia — 2017
За 10 лет самой масштабной выставки, в которой принимали участие фотографы от 6-летнего до 92-летнего возраста, жюри конкурса рассмотрело боле 300 000 фотографий. Выставка с лучшей сотней снимков 2017 года завершает фотопроект. В кадре такие события из жизни страны как 205-летие Бородинского сражения, 60-летие отечественной космонавтики, 100-летие Октябрьской революции, фестиваль Москва-870, 200-летие со дня рождения художника Ивана Айвазовского, ключевые политические, культурные события и, конечно, личные юбилеи героев фотографий. «для проекта Best of Russia, всегда самым важным было не просто безупречное изображение, а сильная эмоция и смелое высказывание», — говорит Лина Краснянская, куратор проекта «Лучшие фотографии России». Фонд культуры «Екатерина», «Прибытие поезда»
На двух этажах фонда Екатерины и Владимира Семинихиных — 100 произведений современного искусства, сюжет которых та к или иначе связан с поездом. Посетителей выставки на Лубянке буквально приводят в железнодорожный вагон, показывают состав, и вместе с художниками новейшего времени дают возможность совершить путешествие длиной в 120 лет. В разделе «Место действия — поезд» выставлена работа Константина Батынкова «Композиция с обрзом поезда», композиции Ильи Кабакова и Эрика Булатова, полотна Семена Файбисовича, Павла Отдельнова и Игоря Ширшкова. И конечно, не обошлось без литературных аллюзий — один из разделов называется «Анна Каренина».
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