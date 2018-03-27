В музее Машкова завершен предварительный отбор конкурса Vita-Art-Time

Предварительный конкурсный отбор графических произведений для участия во Втором международном открытом фестивале графики Vita-Art-Time состоялся в волгоградском музее имени Ильи Машкова.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе музея, конкурс приурочен к 55-летию со дня его открытия и 75-летию Победы в Сталинградской битве.

На конкурс было представлено более 300 произведений художников из Италии, Израиля, Чехии, Вьетнама, Эстонии и 29 городов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Владивостока, Челябинска, Костромы, Твери, Севастополя, Омска, Волгограда, Волжского, Республик Дагестана, Татарстана и др.

Именитые мастера и совсем молодые авторы предложили на суд жюри различные виды печатной графики: офорт, сухая игла, линогравюра, ксилография, литография, шелкография. Из их числа отобрано около 130 работ для участия во втором туре конкурса.

Победителей определят в трех номинациях. Лучшие будут награждены дипломами лауреатов и памятными призами. Кроме того, они получат возможность поучаствовать во внеконкурсной программе фестиваля в 2023 году и персональной выставки в музее.

Напомним, первое такое мероприятие проводилось в 2013 году