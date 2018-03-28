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Новое приложение позволяет увидеть украденные шедевры Рембрандта
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Новое приложение позволяет увидеть украденные шедевры Рембрандта 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: N+1
Представители стартапа Cuseum разработали приложение Hacking the Heist, с помощью которого можно увидеть картины Рембрандта, похищенные из Музея Изабеллы Стюарт Гарднер 18 марта 1990 года. Посмотреть на пропавшие картины можно с помощью технологии дополненной реальности, сообщает Engadget.
C помощью Hacking the Heist можно увидеть картины Рембрандта «Христос во время шторма на море Галилейском» и «Леди и джентльмен в черном». Для этого, впрочем, придется посетить Музей Изабеллы Стюарт.
В скором времени авторы приложения обещают добавить в него и другие пропавшие картины великого мастера. Правда, для запуска Hacking the Heist понадобится пока не вышедшая версия iOS 11.3, которая будет поддерживать дополненную реальность.
В марте 1990 года два грабителя в костюмах полицейских украли из музея 13 экспонатов на сумму суммой более 500 миллионов долларов. Среди украденных произведений искусства три работы Рембрандта, картины Мане, Дега, Флинка и других мастеров. Виновных так и не нашли.
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