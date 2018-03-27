В музее мамонтов и динозавров побывали школьники

Богородские школьники посетили Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова.

Ученики второго класса школы №1349 на прошлой неделе отправились в мир древних гигантов, который расположился в Палеонтологическом музее имени Ю. А. Орлова. Дети в этот день узнали много удивительных фактов о мамонтах, динозаврах, древних птицах, рыбах и пресмыкающихся. Ребята, пройдя по всем залам музея, проследили весь путь эволюции жизни на земле от простейших бактерий до человека разумного.

Особое впечатление на москвичей произвели диплодок и тарбозавр. Впрочем, все гигантские скелеты динозавров запомнятся ребятам на длительное время и они обязательно еще не раз навестят мамонтов и динозавров.