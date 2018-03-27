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Музей Москвы представил артефакты, найденные в рамках программы «Моя улица»
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Музей Москвы представил артефакты, найденные в рамках программы «Моя улица» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На выставке, в которой участвует Музей Москвы, представлены наиболее информативные фрагменты архитектурных деталей: колонн, барельефов, стен Белого города XVI-XVIII веков, найденные на Лубянской площади, на месте Екатерининской больницы, в Зарядье, Лефортово и Хохловке.
Музей Москвы представил на форуме «Коллекционеры России» археологические артефакты. Их за два года собрали в рамках программы «Моя улица».
Вплоть до 1 апреля можно увидеть уникальную экспозицию в Центральном доме художника. На выставке, в которой участвует Музей Москвы, представлены наиболее информативные фрагменты архитектурных деталей: колонн, барельефов, стен Белого города XVI-XVIII веков, найденные на Лубянской площади, на месте Екатерининской больницы, в Зарядье, Лефортово и Хохловке.
— За долгие годы своего развития в Москве отложился значительный слой земли, который является хранилищем бесценных артефактов и материальных свидетельств жизни и развития города от древности до наших дней. Каждый сезон работ по программе «Моя улица» пополняет столичную коллекцию исторических ценностей. Благодаря ей за два года в центре Москвы было найдено более десяти тысяч уникальных артефактов и фрагментов исторических сооружений, — отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Как утверждают специалисты, подобных открытий не было более 60 лет. Уникальными стали находки Биржевой площади. В прошлом году были обнаружены стеклянные перстни, бусы, браслеты, происхождение котороых насчитывает около восьми веков.
Из «новинок» подземного мира — на Космодамианской набережной археологи обнаружили 140 артефактов. Большинство находок относятся к XVI — началу XX века. Однако в их числе есть и более ранние, например, медная монета XV века из Твери. Она могла попасть сюда случайно, еще до заложения некрополя церкви.
— В 2018 году Музей Москвы продолжит пополнять свои фонды новыми археологическими находками, в том числе и представленными в рамках форума «Коллекции России», — отметила глава музея Алина Сапрыкина.
Все предметы в дальнейшем пройдут тщательную научную и реставрационную обработку и будут переданы Музею Москвы.
Также на форуме можно увидеть предметы из частных коллекций. Например, экспозиция «Наполеон. Великий и смешной», посвященная войне 1812 года.
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