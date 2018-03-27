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В колледже в Керамическом проведут мастер-классы и экскурсии для всех желающих
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В колледже в Керамическом проведут мастер-классы и экскурсии для всех желающих 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В Колледже автомобильного транспорта № 9 в Керамическом проезде 28 апреля состоится день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.
«В рамках дня открытых дверей посетители смогут не только познакомиться с преподавательским составом и получить всю необходимую информацию о поступлении, но и принять участие в различных мастер-классах. В этот день на территории колледжа будут проходить экскурсии — все желающие посетят лабораторные и учебные мастерские», — говорится в материале пресс-службы.
Двери колледжа будут открыты для посетителей с 10.30. Напоминаем, Колледж автомобильного транспорта № 9 располагается по адресу Керамический проезд, д. 59. (мю)
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