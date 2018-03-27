Семь часов Достоевского и дни актёров: в Челябинске открыли новое театральное пространство

27 марта в Челябинске открылась площадка «ТеатрПространствоСвободы». В необычном формате учреждения культуры смогут общаться со зрителями, обсуждать новые постановки и злободневные темы.

Это событие объединит под своим крылом не только театральные труппы Челябинской области, но и всех, кто причастен к искусству, — художников, хореографов, педагогов. Главным достижением проекта стало возрождение региональной выставки театральных художников.

Свои работы на экспозицию в выставочный зал Союза художников на улице Цвиллинга, 34 привезли около 50 мастеров. Здесь в течение месяца будут проходить показы спектаклей, представления любительских студий, мастер-классы, экскурсии, театральные уроки и фотосессии, перформансы.

До 21 апреля проекты представят 13 театральных коллективов, в том числе театр песочной анимации «Скарабей», мастерская «Бабы», коллективы из Магнитогорска, Златоуста, Озёрска и Верхнего Уфалея. Среди участников также Южно-Уральский институт искусств, студия актёрского мастерства Алексея Тетюева , студия «Манекен» при ЮУрГУ, студия Хабенского.

— Думаю, нам удастся привлечь внимание зрителей в первую очередь разнообразной афишей, а также нетрадиционной площадкой и совсем другим форматом. У нас был небольшой опыт в этом направлении, когда мы поняли, что публике это интересно, и она готова посещать такие мероприятия, — поделился мнением председатель челябинского отделения Союза художников России Анатолий Костюк.

Сразу два челябинских театра проведут юбилейные вечера: 29 марта Камерный театр отметит 30-летие, 1 апреля состоится юбилейный вечер в театре «Манекен», посвященный 55-летию. Запланирован день самостоятельных актёрских работ. Один день организаторы посвятят Фёдору Достоевскому : Новый художественный театр представит трилогию «Бесы», спектакль продлится с 12 до 19 часов с перерывами.

Гостями новой площадки станут известные челябинцы — Сергей Плотов , один из авторов текстов для ситкома «Моя прекрасная няня», и Андрей Жигалов , ныне работающий в Германии.

Сегодня, 27 марта, челябинцы могут приобрести билеты на любые репертуарные спектакли со скидкой.