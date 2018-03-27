Школьники подготовили свои работы для Большой Пасхальной выставки

В Измайлове, на базе школы №2094 на прошлой неделе в ходе большой Пасхальной выставки состоялось награждение победителей и призеров первого этапа конкурса «Пасхальное яйцо-2018».

Все участники конкурса получили сертификаты и добрые слова за проявленную фантазию при оформлении яиц. Посетители выставки любовались изделиями школьников. Каких только здесь не было яиц. И большие, и маленькие, и разноцветные, и просто волшебные. Теперь для участия в заключительном этапе 24 лучшие работы от ВАО (школа №2094 — организатор от ВАО) направлены в Троице-Сергиеву Лавру. Результаты конкурса будут объявлены 30 марта.