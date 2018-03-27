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Школьники подготовили свои работы для Большой Пасхальной выставки
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Школьники подготовили свои работы для Большой Пасхальной выставки 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайлове, на базе школы №2094 на прошлой неделе в ходе большой Пасхальной выставки состоялось награждение победителей и призеров первого этапа конкурса «Пасхальное яйцо-2018».
Все участники конкурса получили сертификаты и добрые слова за проявленную фантазию при оформлении яиц. Посетители выставки любовались изделиями школьников. Каких только здесь не было яиц. И большие, и маленькие, и разноцветные, и просто волшебные. Теперь для участия в заключительном этапе 24 лучшие работы от ВАО (школа №2094 — организатор от ВАО) направлены в Троице-Сергиеву Лавру. Результаты конкурса будут объявлены 30 марта.
Отметим, что Международный конкурс-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо-2018» проводит Центр «Пересвет» и администрация Сергиева Посада при поддержке Московской духовной академии, Московской областной Думы, Сергиево-Посадского отделения художников России, Абрамцевского художественного колледжа имени В. М. Васнецова, Художественно-педагогический музей игрушки. Он проходит уже в 11-й раз и ежегодно собирает участников из разных стран мира.
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