Жители старшего возраста из Бибирева посетили музей-галерею Евтушенко

На минувшей неделе посетители отделения дневного пребывания территориального центра социального обслуживания «Бибирево» посетили музей-галерею выдающегося современного поэта Евгения Евтушенко . Об этом сообщили в администрации учреждения.

-Экскурсанты осмотрели экспозицию, в которой представлена коллекция произведений живописи, графики, скульптуры различных стилей и направлений, созданных знаменитыми художниками XX–XXI веков. Кроме того, они полюбовались яркими и живыми фотографиями поэта, сделанными им во время путешествий по всему миру, которые вошли в отдельную выставку «Мое человечество», — рассказали в администрации ТЦСО.

(ип)