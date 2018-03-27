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Жители старшего возраста из Бибирева посетили музей-галерею Евтушенко
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Жители старшего возраста из Бибирева посетили музей-галерею Евтушенко 

Управа района Бибирево 43 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
На минувшей неделе посетители отделения дневного пребывания территориального центра социального обслуживания «Бибирево» посетили музей-галерею выдающегося современного поэта Евгения Евтушенко. Об этом сообщили в администрации учреждения.
-Экскурсанты осмотрели экспозицию, в которой представлена коллекция произведений живописи, графики, скульптуры различных стилей и направлений, созданных знаменитыми художниками XX–XXI веков. Кроме того, они полюбовались яркими и живыми фотографиями поэта, сделанными им во время путешествий по всему миру, которые вошли в отдельную выставку «Мое человечество», — рассказали в администрации ТЦСО.
Также подопечным центра соцзащиты показали настоящую гордость Евтушенко — картины основоположников сюрреализма — Хуана Миро и Макса Эрнста и работы художников Александра Бибина и Сергея Моисеенко.
(ип)
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