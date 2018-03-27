В Хорошево-Мневниках откроется выставка Ольги Комаровой

В Хорошево-Мневниках откроется выставка художественных работ и декоративно-прикладного творчества «Игра воображения» Ольги Комаровой

— Ольга Петровна с раннего детства занималась рукоделием. Ее работы совмещают в себе разные техники: игрушки, живопись маслом, акрилом, кофейная гризайль, роспись на бересте и многое другое, — сообщили в пресс-службе учреждения.

С 2014 года Комарова увлеклась живописью. Прошла обучение в «Школе креатива». Вдохновение для создания картин художница черпает в творчестве как классиков, так и современных художников. В 2017 году участвовала в выставке «Сотворчество» выпускников и преподавателей «Школы креатива».

Посетить выставку можно с 1 по 20 апреля в клубе «Атом», который находится по адресу: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. Вход свободный.