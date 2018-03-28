Круглый стол организуют в Доме-музее Антона Чехова

Круглый стол, посвященный немецкому поэту Райнеру Рильке, 31 марта организуют в Доме-музее Антона Чехова

Мероприятие состоится в рамках научно-экспозиционного проекта «Рильке и Россия». Участники обсудят взаимоотношения немецкого поэта с отечественными культурными деятелями, сообщили на официальном портале Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля.

Организаторы приглашают всех желающих. Вход бесплатный. Начало мероприятия запланировано на 16:00. Круглый стол проведут по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 6.