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Круглый стол организуют в Доме-музее Антона Чехова
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Круглый стол организуют в Доме-музее Антона Чехова 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Круглый стол, посвященный немецкому поэту Райнеру Рильке, 31 марта организуют в Доме-музее Антона Чехова.
Мероприятие состоится в рамках научно-экспозиционного проекта «Рильке и Россия». Участники обсудят взаимоотношения немецкого поэта с отечественными культурными деятелями, сообщили на официальном портале Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Даля.
Организаторы приглашают всех желающих. Вход бесплатный. Начало мероприятия запланировано на 16:00. Круглый стол проведут по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 6.
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