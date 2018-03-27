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Выставка плаката «Россия. Третий путь» в выставочном зале на Беговой будет действовать до 6 апреля
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Выставка плаката «Россия. Третий путь» в выставочном зале на Беговой будет действовать до 6 апреля 

Префектура САО города Москвы 27 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Выставка плаката проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тульской области, ВТОО «Союз художников России», ООТО «Союз дизайнеров России».
Неограниченный по возрасту и географии проект со временем вырос в масштабную гражданскую и художественную акцию.
Задуманный в Туле и проведенный с привлечением интернета конкурс стал доступной творческой и выставочной площадкой для широкого круга авторов и зрителей.
С 2012 года было проведено 3 конкурса под девизами: «Держава. Воля. Вера», «Служу Отечеству!», «С чего начинается Родина». На конкурс были присланы тысячи работ из регионов России и десятков зарубежных стран. Выставки лучших плакатов проекта были показаны во многих городах России и за ее пределами.
В экспозиции выставки, которая проходит по итогам Всероссийского конкурса в МОСХ, представлены работы призеров и дипломантов трех конкурсов.
Основное пространство выставки формируют работы конкурса под девизом «C чего начинается Родина». Художники говорят о величии, красоте и богатстве Родины прежде всего провинциальными городами и отдаленными землями, призывают к духовности и утверждению традиционных культурных и нравственных ценностей.
Выставочный зал МОСХ России расположен по адресу ул. Беговая, 7.
Выставка открыта ежедневно с 11 до 19 (воскресенье — выходной) до 6 апреля.
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