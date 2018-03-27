Выставка «Квартира в гостях у школы»

30 марта в московской «Хорошколе» открывается выставка фотографий ее преподавателя Владимира Аверина , снятых на репетициях и показах спектаклей Бориса Павловича. Все события, отображенные в фотографиях, строились вокруг людей с особенностями ментального развития.

В спектаклях «Язык птиц» и «Разговоры» наравне с профессиональными артистами играют актеры с расстройством аутистического спектра (студенты Центра «Антон тут рядом»), а питерское пространство «Квартира» создано для творческого взаимодействия самых разных людей, в том числе с ментальной инвалидностью.

Школьники из Москвы уже успели оценить преимущества такого подхода и восхититься им во время спектакля, на котором они чувствовали себя не столько гостями и зрителями, сколько полноправными участниками процесса. Теперь — черед их одноклассников, друзей и родителей, ведь выставка построена по тем же интеграционным, «включающим» принципам, что и работа всей большой команды питерской «Квартиры».

Вход на выставку свободный, по предварительной регистрации по ссылке.

График посещения выставки в «Хорошколе» (Москва, ул. Народного ополчения 9а): 30 марта, 13.30 — 17.00 7 апреля, 14.00 — 17.00 12 апреля, время уточняется 19 апреля, 17.00 — 20.00 25 апреля, 17.00 — 20.00 10 мая, 17.00 — 20.00 19 мая, 11.00 — 17.00 24 мая, время уточняется 31 мая, 12.00 — 15.00