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Дарвиновский музей представил на III Московском культурном форуме «Дошкольную академию»
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Дарвиновский музей представил на III Московском культурном форуме «Дошкольную академию» 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Дарвиновский музей в этом году представлял на форуме проект «Дошкольная Академия», который включает три цикла научно-познавательных занятий для малышей 3-5 лет и их родителей, интерактивные экскурсии, выставочные программы, путеводители, мастер-классы, праздники для самых маленьких посетителей.
На стенде музея посетители могли проверить себя у интерактивных ящиков, угадывая на ощупь предметы, или сделать академическое селфи. Огромной популярностью у гостей форума пользовалась «Экологическая игротека», где дети и взрослые играли в игры «Птицы Москвы», «Лягушки-рекордсмены» и «Кто лишний?», осваивали премудрости «тихой охоты» на занятии «Грибное лукошко», знакомились с организмами-рекордсменами по выживаемости на занятии «Первопроходцы», учились «читать» истории из жизни животных на демонстрационном занятии «Кто оставил след?», знакомились с премудростями музейного дела с помощью игр «Музейные вакансии» и «Собери коллекцию», и создавали свою, пусть и фантастическую, экспозицию-коллаж на творческом занятии «Коллекция + концепция = экспозиция».
23 и 24 марта в особой Зоне мастер-классов форума сотрудники музея провели мастер-класс «Музейные истории» и интерактивное занятие «Самые-самые».
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