В библиотеке №214 имени Ю. А. Гагарина состоялось открытие фотовыставки 

Перед гостями, собравшимися в Гагаринской гостиной, выступил Николай Рязанский — отец космонавта Сергея Рязанского, автора фотовыставки «Я приглашаю вас в космос».
Николай Михайлович Рязанский — инженер-физик, вице-президент Федерации спортивного туризма, мастер спорта СССР, заслуженный путешественник России. В семье Рязанских три поколения ученых. Отец Николая Михайловича — Михаил Сергеевич Рязанский был соратником С. П. Королева, главным конструктором радиосистем ракетно-космической техники, а сын Сергей Рязанский стал первым ученым — командиром космического корабля. В полет космонавт-исследователь брал с собой фотографии близких людей, в том числе и фотографию деда. Н. М. Рязанский передал в музей библиотеки фотоснимки из семейного архива.
Руководитель фестиваля «Первозданная Россия» Тамара Сергеевна Пантелеева рассказала об участниках выставки, представила редкие слайды, работы лучших фотографов. Приятным сюрпризом для всех стал просмотр мультфильма об огнёвке — рыжей лисице, ставшей символом фестиваля. Его авторы — дети, самые маленькие посетители выставки «Первозданная Россия».