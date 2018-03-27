В Большом театре вручили «Золотые маски» за вклад в театральное искусство

Главная церемония вручения «Золотых Масок» состоится 15 апреля в том же месте.

Ранее на НСН сообщалось, что в России разработают программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке.