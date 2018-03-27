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В Большом театре вручили «Золотые маски» за вклад в театральное искусство
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В Большом театре вручили «Золотые маски» за вклад в театральное искусство 

RT на русском 1 час назад
В Белом фойе Исторической сцены Государственного академического Большого театра России прошло торжественное награждение лауреатов премии «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Как сообщает ТАСС, премии получили 12 деятелей культуры — режиссёры, педагоги и актёры. В их числе — Владимир Андреев, Галина Анисимова, Николай Боярчиков, Валентин Гафт, Иван Краско, Алла Покровская, Владимир Рецептер и Александр Ширвиндт.
Главная церемония вручения «Золотых Масок» состоится 15 апреля в том же месте.
Ранее на НСН сообщалось, что в России разработают программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке.
RT на русском: последние новости
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