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Школьники из Бибирева посетили Государственный геологический музей имени Вернадского
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Школьники из Бибирева посетили Государственный геологический музей имени Вернадского 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Ученики младших классов школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» на минувшей неделе побывали в Государственном геологическом музее имени Вернадского. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия проходила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».
— Ребята ознакомились со многими интересными экспонатами музея: минералами, горными породами, ископаемыми остатками древних организмов, с актуальными проблемами геологии, — рассказали в администрации школы.
Отметим, что Государственный геологический музей имени Вернадского — это не просто музей, но также научный и просветительский центр Российской академии наук в области геологии и горного дела. (вт)
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