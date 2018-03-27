Школьники из Бибирева посетили Государственный геологический музей имени Вернадского

Ученики младших классов школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» на минувшей неделе побывали в Государственном геологическом музее имени Вернадского. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия проходила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

— Ребята ознакомились со многими интересными экспонатами музея: минералами, горными породами, ископаемыми остатками древних организмов, с актуальными проблемами геологии, — рассказали в администрации школы.